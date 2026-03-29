Pronostico Montenegro-Slovenia | duello in panchina tra due ex Serie A

Martedì alle 18:00 si disputa l’amichevole tra Montenegro e Slovenia. La partita si svolge in un contesto di confronto tra due allenatori che hanno entrambi avuto esperienze in Italia con squadre di Serie A. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni, e la partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Montenegro-Slovenia è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nessuna delle due è riuscita a staccare il pass per il Mondiale. Il Montenegro ha chiuso al quarto posto con soli 9 punti un girone in cui a fare la parte del leone è stata la “vicina di casa” Croazia, seguita a ruota dalla Repubblica Ceca: niente da fare per la selezione balcanica, che da quando ha debuttato nelle qualificazioni Uefa dopo l’indipendenza dalla Serbia non ha mai raggiunto la fase finale di una grande competizione internazionale. La testa di entrambe, insomma, è già proiettata alla prossima Nations League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Montenegro-Slovenia: duello in panchina tra due ex Serie A Articoli correlati Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie AMercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara... Pronostico Newcastle-Brentford: duello tra le regine della “velocità”Newcastle-Brentford è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili...