Pronostico Serbia-Arabia Saudita | la rivincita è immediata

Martedì si disputa un'amichevole internazionale tra Serbia e Arabia Saudita, con la partita che si presenta come un'occasione di rivincita per la squadra serba, reduce da una sconfitta contro la Spagna. La gara si svolge in un contesto di preparazione, con dettagli su come seguirla e le probabili formazioni che circolano tra gli addetti ai lavori.

Serbia-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ha voglia di rivincita la Serbia in questa seconda amichevole dopo la legnata presa contro la Spagna qualche giorno fa. E contro l’Arabia Saudita, una nazionale che viene da due sconfitte di fila – contro l’Egitto è stata proprio una brutta prestazione – i serbi non dovrebbero avere chissà quali particolari problemi. Parliamo comunque di una nazionale che ha in rosa delle qualità importanti e che ha dei giocatori che si esibiscono in campionati allenanti e pure molto. Saltata la qualificazione al Mondiale – o per meglio... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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