Pronostico e quote San Antonio Spurs – New York Knicks NBA Finals GARA 2 06-06-2026 ore 02 | 30

I New York Knicks hanno vinto la prima partita contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 105-95, portando il vantaggio del fattore campo al Madison Square Garden. La gara si è svolta il 6 giugno 2026 alle 2:30.

Si riparte dalla vittoria dei New York Knicks che in GARA 1 si sono imposti sui San Antonio Spurs con il punteggio di 105 a 95 portando il vantaggio del fattore campo al Madison Square Garden. Si è trattato della dodicesima vittoria consecutiva nei playoff per la squadra di Mike Brown, che, come avevamo scritto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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San Antonio Spurs vs New York Knicks | 2026 NBA Finals Preview

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