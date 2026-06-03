I San Antonio Spurs hanno ottenuto un biglietto per le Finals NBA dopo aver vinto in trasferta contro Oklahoma. La serie li ha qualificati per la prima volta dal 2014, periodo dell’era Tim Duncan. Secondo le quote dei bookmaker, i Spurs sono favoriti per la vittoria nella serie contro i New York Knicks. La gara di esordio si giocherà il 4 giugno alle 2:30.

Con una vittoria in trasferta sul campo di Oklahoma, i San Antonio Spurs hanno conquistato un posto nelle Finals nelle quali proveranno a conquistare l’anello per la prima volta dal 2014, dall’era Tim Duncan, e secondo i bookmaker sono loro i favoriti. I New York Knicks, che invece sono in attesa dal lontano 1973, però. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote San Antonio Spurs – New York Knicks, NBA Finals GARA 1 04-06-2026 ore 02:30

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Boston Celtics vs San Antonio Spurs Pick 3/10/26 NBA Pick Prediction

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