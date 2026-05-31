Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano semifinali GARA 2 Serie A 31-05-2026
Nella seconda gara delle semifinali di serie A, la Pallacanestro Brescia ha perso contro l’Olimpia Milano, replicando il risultato della prima partita contro Trieste. La squadra ha subito una sconfitta, con un margine di 16 punti, superiore rispetto alla precedente serie. La partita si è conclusa con il team ospite che ha ottenuto la vittoria, mantenendo il vantaggio accumulato nel corso del match.
Come già accaduto nella precedente serie contro Trieste, la Pallacanestro Brescia ha esordito con una sconfitta in GARA 1 nella serie contro l’Olimpia Milano, ma le proporzioni sono state ben diverse, tanto che i 16 punti di distacco non rendono l’idea. A un certo punto il giovane coach Matteo Cotelli è stato costretto a chiedere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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