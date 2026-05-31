Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano semifinali GARA 2 Serie A 31-05-2026

Notizia in breve

Nella seconda gara delle semifinali di serie A, la Pallacanestro Brescia ha perso contro l’Olimpia Milano, replicando il risultato della prima partita contro Trieste. La squadra ha subito una sconfitta, con un margine di 16 punti, superiore rispetto alla precedente serie. La partita si è conclusa con il team ospite che ha ottenuto la vittoria, mantenendo il vantaggio accumulato nel corso del match.