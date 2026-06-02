Nel torneo di Roland Garros del 2026, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si affrontano nei quarti di finale. È la prima volta che i due si incontrano in campo. Entrambi i giocatori rappresentano il movimento tennistico italiano, che conta tre atleti ancora in gara in questa fase del torneo. Le quote e i pronostici indicano un confronto equilibrato, senza favoriti evidenti. La partita si svolge in un momento storico per il tennis italiano.

In una giornata storica per il movimento tennistico tricolore, con tre giocatori nei quarti di finale del Roland Garros, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi saranno addirittura protagonisti di un derby ad alto livello Slam dopo non essersi mai incontrati prima d’ora. Il romano classe 1996 ha già vissuto l’atmosfera dei grandi eventi non solo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Berrettini – Matteo Arnaldi, quarti di finale Roland Garros 03-06-2026

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ATP French Open 2026 Fourth Round Predictions: Tiafoe-Arnaldi, Berrettini-Cerundolo, Cobolli-Svajda

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