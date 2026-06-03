Il 3 giugno 2026, alle ore 20:15, si disputa il match tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nei quarti di finale di Roland Garros. È la prima volta che i due si affrontano e rappresenta un momento storico per il tennis italiano, con tre giocatori italiani ancora in gara nel torneo. La partita si svolge sul campo “Philippe-Chatrier” e le quote e i pronostici sono ancora da definire.

In una giornata storica per il movimento tennistico tricolore, con tre giocatori nei quarti di finale del Roland Garros, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi saranno addirittura protagonisti di un derby serale sul “Philippe-Chatrier” alla loro prima sfida in assoluto. Il romano classe 1996 ha già vissuto l’atmosfera dei grandi eventi non solo e non tanto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Berrettini – Matteo Arnaldi, quarti di finale Roland Garros 03-06-2026 ore 20:15

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