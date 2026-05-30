Pronostico e quote Jakub Mensik – Andrey Rublev ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026

Notizia in breve

Jakub Mensik e Andrey Rublev scenderanno in campo negli ottavi di finale di Roland Garros, chiudendo il programma sul campo “Suzanne-Lenglen”. La partita è prevista nel tardo pomeriggio, dopo le altre sfide della giornata. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, ma la partita non è ancora iniziata. Non ci sono state modifiche o rinvii annunciati ufficialmente.