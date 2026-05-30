Pronostico e quote Jakub Mensik – Andrey Rublev ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026
Jakub Mensik e Andrey Rublev scenderanno in campo negli ottavi di finale di Roland Garros, chiudendo il programma sul campo “Suzanne-Lenglen”. La partita è prevista nel tardo pomeriggio, dopo le altre sfide della giornata. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, ma la partita non è ancora iniziata. Non ci sono state modifiche o rinvii annunciati ufficialmente.
Jakub Mensik e Andrey Rublev chiuderanno il programma sul “Suzanne-Lenglen”, dunque probabilmente inizieranno a giocare nel tardo pomeriggio. Nel turno precedente, il classe 2005 ceco ha ottenuto la sua prima vittoria su Alex de Minaur, con il punteggio di 0-6 6-2 6-2 6-3, dopo averci perso cinque volte di fila vincendo nel complesso un solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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