Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Pisa per il progetto “Scuole sicure”, avviato nel mese scorso con i contributi del Ministero dell’Interno e finalizzato a contrastare negli istituti scolastici il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. Venerdì 5 giugno, alle 21.00, arriva alla Stazione Leopolda lo spettacolo-incontro “Costruire il futuro” di Paolo Crepet, un appuntamento dedicato ai temi legati al disagio giovanile, oltre che ai contenuti dell’ultimo libro dello psichiatra e sociologo, dal titolo “Il reato di pensare”. Per l’iniziativa sono previsti posti riservati a docenti e genitori delle scuole cittadine interessati ad aderire, oltre a ulteriori posti gratuiti prenotabili online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto “Scuole sicure”: venerdì 5 giugno l'incontro con Paolo Crepet

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