Progetto Scuole sicure | venerdì 5 giugno l' incontro con Paolo Crepet
Venerdì 5 giugno si è svolto un incontro con lo psicologo Paolo Crepet nell’ambito del progetto “Scuole sicure” a Pisa. L’iniziativa, avviata il mese scorso con fondi del Ministero dell’Interno, mira a prevenire l’uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti. L’evento si inserisce in una serie di incontri organizzati dal Comune per affrontare il problema nelle scuole della città.
Proseguono gli eventi organizzati dal Comune di Pisa per il progetto “Scuole sicure”, avviato nel mese scorso con i contributi del Ministero dell’Interno e finalizzato a contrastare negli istituti scolastici il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. Venerdì 5 giugno, alle 21.00, arriva alla Stazione Leopolda lo spettacolo-incontro “Costruire il futuro” di Paolo Crepet, un appuntamento dedicato ai temi legati al disagio giovanile, oltre che ai contenuti dell’ultimo libro dello psichiatra e sociologo, dal titolo “Il reato di pensare”. Per l’iniziativa sono previsti posti riservati a docenti e genitori delle scuole cittadine interessati ad aderire, oltre a ulteriori posti gratuiti prenotabili online. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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