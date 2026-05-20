' Patrizio vs Oliva' | oltre 300 studenti al primo appuntamento del progetto ' Scuole sicure'
Mercoledì 20 maggio, più di 300 studenti provenienti da diverse scuole cittadine hanno assistito allo spettacolo ‘Patrizio vs Oliva’ presso la Stazione Leopolda. L’evento rappresenta il primo incontro del progetto ‘Scuole sicure’, promosso dal Comune di Pisa e finanziato con fondi pubblici. La manifestazione ha coinvolto gli studenti in un’attività che mira a sensibilizzare e promuovere la sicurezza nelle scuole. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo al programma o ai partecipanti.
Oltre 300 studenti degli istituti scolastici cittadini hanno partecipato nella mattinata di mercoledì 20 maggio, alla Stazione Leopolda, allo spettacolo ‘Patrizio vs Oliva’, primo appuntamento in programma nell'ambito del progetto ‘Scuole sicure’, promosso dal Comune di Pisa con il contributo del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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