Produzioni locali sostenibilità e filiera corta per Mensa che nutre comunità

Un evento dedicato a produzioni locali, sostenibilità e filiera corta si svolge a Galatina. Durante la giornata, sono previsti talk con esperti, un mercatino contadino, laboratori e una mostra fotografica intitolata “Produzione propria”.

GALATINA - Talk con esperti, mercatino contadino, laboratori e la mostra fotografica “Produzione propria. Storie sull’uscio di casa”. Il 5 e 6 giugno Galatina ospita due giornate di incontri, dibattiti e attività dedicate alla sana alimentazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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