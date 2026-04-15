Filiera corta e sostenibilità la Cooperativa San Rocco inaugura la nuova sede a Leverano

La Cooperativa San Rocco, un’organizzazione di produttori di Leverano, ha inaugurato la sua nuova sede. Si tratta di un evento che segna un passo importante per la cooperativa, riconosciuta come una delle realtà principali dell’agricoltura locale. L’apertura si inserisce in un progetto di promozione di filiera corta e sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori.

LEVERANO – La Cooperativa San Rocco, organizzazione di produttori di Leverano, considerata una dei pilastri dell’agricoltura salentina, celebra un traguardo storico. Il 16 aprile verrà infatti inaugurata la nuova sede e il moderno opificio in via Ancona, un’opera che segna il passaggio definitivo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Forza Nuova inaugura la sua nuova sede, atteso Roberto FioreSabato 21 febbraio Forza Nuova inaugura la sua nuova sede in città, in via Atleti Azzurri d’Italia (nel centro commerciale) alle 17. Filca Cisl Liguria inaugura la nuova sede a Genova"Bisogna intervenire con decisione sulla rigenerazione urbana e sul piano casa anche con iniziative di partenariato pubblico-privato. Panoramica sull’argomento Si parla di: Filiera corta e sostenibilità, la Cooperativa San Rocco inaugura la nuova sede a Leverano. Filiera corta e sostenibilità, la Cooperativa San Rocco inaugura la nuova sede a LeveranoDalle sfide del 1973 all’avanguardia tecnologica del nuovo opificio. La nuova struttura di circa 15 mila metri quadri conferma l'impegno dei produttori per la riduzione dell'impatto ambientale ... lecceprima.it Le nostre radici, il nostro futuro: la Cooperativa San Rocco inaugura la nuova sede a LeveranoLEVERANO (Lecce) - La Cooperativa San Rocco – Organizzazione di Produttori di Leverano (Le), pilastro dell'agricoltura salentina, celebra un traguardo storico. corrieresalentino.it