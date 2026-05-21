A Zollino terza edizione di Fico! Filiera corta e cibo contadino | festa dei piccoli produttori e comunità rurali

Una festa dedicata all'agricoltura e al cibo contadino, ai piccoli produttori pugliesi e alla comunità rurale che lavora ogni giorno per costruire progetti agro-ecologici, recuperare terreni abbandonati, custodire antiche varietà e salvare una cultura alimentare millenaria.Venerdì 22 maggio al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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