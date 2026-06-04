Prodi senza freni | Schlein può battere Meloni le primarie aperte di Conte mi fanno ridere e la premier è come un bimbo

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Romano Prodi, 86 anni, critica le primarie aperte promosse da Conte, definendole ridicole. Ha inoltre affermato che la leader del centrosinistra potrebbe sconfiggere la premier, paragonandola a un bambino. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di crescente attenzione politica, con Prodi che si rivolge senza mezzi termini a diverse figure del panorama attuale. La sua voce continua a essere ascoltata nel dibattito pubblico, anche dopo decenni di attività politica.

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Ne ha per tutti Romano Prodi. Alla veneranda età di 86 anni il professore due volte premier è ancora una figura molto ascoltata negli ambienti di sinistra e non. Anche perché è tra i pochi esempi vincenti di politici dell'area progressista. L'ex presidente della Commissione europea è stato ospite. 🔗 Leggi su Today.it

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