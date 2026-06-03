Prodi | Schlein può battere Meloni primarie aperte fanno ridere

Da webmagazine24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Prodi ha dichiarato che Elly Schlein potrebbe sconfiggere Giorgia Meloni alle elezioni, a patto che abbia un’ampia coalizione e un’azione forte. Ha aggiunto che le primarie aperte sono ridicole, senza specificare ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – "Penso che Elly Schlein possa battere Giorgia Meloni, ma deve avere un'ampiezza di azione e di coalizione necessaria per batterla". Romano Prodi si esprime così a Otto e mezzo su La7 rispondendo alle domande sull'eventuale 'duello' tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, alle prossime elezioni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Prodi, Schlein, e le affinità primarieNelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni e confronti tra figure politiche di rilievo, con particolare attenzione alle affinità e alle...

Prodi detta la linea a Schlein e Conte, nel centrosinistra è già caos primarieNel centrosinistra il dibattito sulle primarie si fa più acceso, con figure di spicco che esprimono opinioni diverse.

prodi schlein può battereProdi: Schlein può battere Meloni, primarie aperte fanno ridereL'ex premier a Otto e mezzo: 'O si è tutti d'accordo su un Papa straniero, o a guidare tocca il leader del partito più grande' ... adnkronos.com

Renzi spinge Schlein: Può battere la premier. Il disgelo con i riformistiROMA Forse è presto per definirla pax, ma di certo è un disgelo che arriva dopo che per mesi le tensioni e i distinguo non sono mancati. Mentre con gli alleati continua a perseguire la via del ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web