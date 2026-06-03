Prodi | Schlein può battere Meloni primarie aperte fanno ridere

Prodi ha dichiarato che Elly Schlein potrebbe sconfiggere Giorgia Meloni alle elezioni, a patto che abbia un’ampia coalizione e un’azione forte. Ha aggiunto che le primarie aperte sono ridicole, senza specificare ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – "Penso che Elly Schlein possa battere Giorgia Meloni, ma deve avere un'ampiezza di azione e di coalizione necessaria per batterla". Romano Prodi si esprime così a Otto e mezzo su La7 rispondendo alle domande sull'eventuale 'duello' tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, alle prossime elezioni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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