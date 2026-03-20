Schlein già sulla graticola per le primarie | Prodi la silura Conte la ignora Ma lei resta testardamente unitaria

Durante la campagna referendaria, il dibattito tra i leader del centrosinistra si è fatto più acceso. Prodi ha criticato pubblicamente Schlein, mentre Conte ha scelto di ignorarla. Nonostante le tensioni, lei si conferma come una figura che mantiene un fronte unito. Le ultime settimane hanno mostrato come le divergenze tra i protagonisti politici siano diventate evidenti, senza che si siano trovate ancora soluzioni condivise.

Ultime battute della campagna referendaria, ma lo spirito unitario suscitato dal No nel centrosinistra già si è incrinato. E in queste ore in cui tutti dovrebbero essere concentrati sull’obiettivo epocale di “salvare la Costituzione” diversi segnali indicano che le ostilità sono riprese alla grande, sebbene sottotraccia. Un clima che si sintetizza in una parola, primarie, col suo seguito di ambizioni e scontri. Benché, si diceva, ancora tutte le energie dovrebbero essere indirizzate verso le urne, se n’è preso a fare un gran parlare. Complice, o forse motore, un intervento di Romano Prodi sulla questione che è suonato tanto come una sveglia a Elly Schlein. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein già sulla graticola per le primarie: Prodi la silura, Conte la ignora. Ma lei resta “testardamente unitaria” Articoli correlati Askatasuna, linea dura: fermo preventivo. Schlein umiliata da Conte: “Mozione unitaria, ma l’ha scritta il M5s…”La linea dura del governo sui violenti e i cortei a rischio, dopo i fatti di Torino che hanno visto protagonisti i teppisti di Askatasuna, viene... Bettini, tra Schlein e Conte, lancia Rinascita (e le primarie)L’evento di celebrazione e sottoscrizione per la rinata rivista, D’Alema sul palco, i complimenti della segretaria dem e quel centrosinistra che "si... Altri aggiornamenti su Schlein già sulla graticola per le... Delmastro, Schlein: Meloni chiarisca prima del referendum, non dopoRoma, 19 mar. (askanews) - Sulla vicenda Delmastro 'apprendiamo dalla stampa che Giorgia Meloni sarebbe a conoscenza dei fatti addirittura da un ... notizie.tiscali.it Schlein incalza Meloni sul caso-Delmastro: «Prenda posizione prima del referendum»Opposizioni all’attacco di Andrea Delmastro e Giorgia Meloni, dopo che sono venuti alla luce rapporti d’affari del sottosegretario alla Giustizia con un’esponente della famiglia di Mauro Carroccia, le ... msn.com