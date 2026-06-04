Procura | smentite le accuse su Minetti e Cipriani nessun reato

La procura ha chiarito che non ci sono reati a carico di Minetti e Cipriani. Le accuse iniziali sono state diffuse da alcune fonti non ufficiali, ma non sono state confermate dagli inquirenti. Il Quirinale e il Ministero hanno gestito le informazioni evitando di diffondere dettagli non verificati. La procura ha confermato che le indagini non evidenziano il coinvolgimento dei due individui in attività illecite.

Chi ha diffuso le accuse iniziali su Minetti e Cipriani?. Come sono state gestite le informazioni dal Quirinale e dal Ministero?. Perché il decesso del legale coinvolto ha scatenato tali sospetti?. Quali azioni legali prenderà l'Ordine degli avvocati contro le speculazioni?.? In Breve Le accuse su Minetti e Cipriani derivano da dichiarazioni di una massaggiatrice.. Il minore riceve cure mediche presso il Boston Children’s Hospital.. Nicole Minetti risiede stabilmente in Italia dal gennaio 2024.. Proposta bonus di 200 euro mensili per contrastare l'emigrazione under 35.. La Procura di Milano smentisce le accuse su Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi

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