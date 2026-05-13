Caso Minetti | i legali di Cipriani depositano atti per smentire le accuse
I legali di Cipriani hanno depositato nuovi atti in risposta alle accuse rivolte a Nicole Minetti, coinvolta nel caso che riguarda presunte attività di escort. La testimone che ha accusato Minetti di gestire escort è al centro delle indagini e viene ascoltata come testimone chiave. I documenti presentati dai legali di Cipriani contengono elementi per smentire le affermazioni fatte contro la loro assistita.
? Domande chiave Chi è la testimone che accusa Nicole Minetti di gestire escort?. Cosa contengono i documenti depositati dai legali di Cipriani?. Come si intrecciano le nuove accuse con i vecchi processi Ruby?. Quanto risarcimento chiederanno i legali per le notizie pubblicate?.? In Breve Legali di Cipriani chiedono 250 milioni di risarcimento per le notizie pubblicate.. Massaggiatrice De Los Santos Torres accusa Minetti di indifferenza verso molestie al ranch.. Difesa deposita atti al procuratore Brusa per smentire le versioni della testimone.. Nuove prove riguardano la gestione del figlio adottato in Uruguay dalla tata Fatima.. I legali di Giuseppe Cipriani hanno consegnato ieri sera al sostituto procuratore di Milano Gaetano Brusa una serie di documenti volti a smentire le accuse mosse contro Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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