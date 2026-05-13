Caso Minetti | i legali di Cipriani depositano atti per smentire le accuse

I legali di Cipriani hanno depositato nuovi atti in risposta alle accuse rivolte a Nicole Minetti, coinvolta nel caso che riguarda presunte attività di escort. La testimone che ha accusato Minetti di gestire escort è al centro delle indagini e viene ascoltata come testimone chiave. I documenti presentati dai legali di Cipriani contengono elementi per smentire le affermazioni fatte contro la loro assistita.

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