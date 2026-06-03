Il pubblico ministero di Milano ha confermato il parere positivo sulla richiesta di grazia, dichiarando che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono alla realtà. In particolare, sono state smentite le affermazioni riguardanti presunti festini, e gli accertamenti svolti hanno escluso qualsiasi contrasto con le dichiarazioni ufficiali.

Dagli accertamenti svolti «risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito» sulla domanda di grazia di Nicole Minetti. Lo scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. Grazia a Minetti, cosa ha deciso il Pg Le notizie pubblicate... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia: «Nessun fatto contrastante, smentite le dichiarazioni sui festini»

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Caso Nicole Minetti, nuovi accertamenti sulla grazia: cosa sta emergendo dalle verifiche

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