Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno consegnato alla procura di Brescia una relazione riguardante un ex pubblico ministero. La documentazione non contiene elementi che possano sostenere l'accusa di corruzione. La richiesta di archiviazione è ora al vaglio della procura, che valuterà se proseguire con ulteriori accertamenti o chiudere il procedimento. La vicenda riguarda un'indagine ancora in corso, senza che siano stati avanzati capi di imputazione.

Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e quella in merito al "sistema Pavia", in cui anche in questo caso risulta indagato l'ex magistrato accusato di corruzione per la gestione di auto affidate alla Procura Pavese e per l'affidamento di servizi di intercettazione. La notizia è stata lanciata dai social Tg1. Secondo quanto si apprende, sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto "Venditti GIP archivia per 20, 30". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessun elemento su corruzione". Verso la richiesta di archiviazione per l'ex pm Venditti

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