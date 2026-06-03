Un'ordinanza del giudice ha archiviato l'indagine sulla corruzione dell'ex pubblico ministero, evidenziando che non ci sono elementi che la confermino. L'inchiesta si concentrava su un appunto relativo a una somma di 20-30 euro, che rappresentava il fulcro del fascicolo. Secondo il provvedimento, non ci sarebbero prove sufficienti a sostenere l'accusa di corruzione nei confronti dell'ex pm. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure previste dal procedimento penale.

Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e quella in merito al "sistema Pavia", in cui anche in questo caso risulta indagato l'ex magistrato accusato di corruzione per la gestione di auto affidate alla Procura Pavese e per l'affidamento di servizi di intercettazione., Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'informativa: "Nessun elemento che avvalori la corruzione dell'ex pm Venditti"

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Garlasco: in arrivo un elemento che cambierà tutto

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Delitto di Garlasco, nell'informativa sull'ex pm #Venditti nessun elemento che avvalori la corruzione per l'archiviazione di #Sempio nel 2017 x.com

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