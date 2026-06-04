Processo penale tributario | riflettori sul convegno di Avellino
Avellino, 4 giugno 2026 – Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 15:30, nell'Aula Magna "Rosario Livatino" del Tribunale di Avellino, il convegno dal titolo Il nuovo volto del processo penale tributario, promosso congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Avellino, dall'Ordine dei Dottori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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