Allo stadio Partenio-Lombardi, l’Avellino ha ripreso gli allenamenti, segnando il passaggio da una stagione dedicata alla salvezza a una fase finale con obiettivi diversi. La squadra si prepara ora al rush finale del campionato, con l’attenzione concentrata sulle prossime sfide. La formazione lavora intensamente in vista delle gare decisive che decideranno la posizione in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo s tadio Partenio-Lombardi la ripresa degli allenamenti dell’ Avellino segna il passaggio da una stagione impostata sulla salvezza a una fase finale da gestire con ambizioni diverse. Con la permanenza in categoria ormai acquisita, il gruppo guidato da Davide Ballardini si concentra sul mantenimento della posizione utile per l’accesso ai playoff. La vittoria contro il Bari ha consentito ai biancoverdi di superare il Cesena e di presentarsi alle ultime due giornate con un punto di vantaggio sui romagnoli e tre sulla Carrarese. Un margine ridotto ma significativo, che impone continuità di risultati nel finale di stagione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, tra campo e gruppo: riflettori sul rush finale

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