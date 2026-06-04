In aula alla Corte d’assise di Milano, una donna ha urlato “bastardo” al 53enne accusato dell’omicidio della propria figlia, poi è scoppiata in lacrime. L’uomo, arrivato per l’udienza, è sotto processo per il delitto. La donna, madre della vittima, ha manifestato la propria rabbia durante la discussione. Nessun altro dettaglio sui contenuti dell’udienza è stato reso noto.

"Bastardo". È l'urlo che la mamma di Pamela Genini ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne, accusato dell'omicidio della figlia, è entrato nell'aula della Corte d'assise di Milano. Dopo il grido Una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché, alla vista dell'uomo, non si è sentita bene. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano - secondo l'accusa - dell'ex fidanzato Soncin. L'uomo, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, la madre urla "bastardo" a Soncin in aula, poi scoppia a piangere

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