Processo Genini | l’imputato in aula urla della madre e nodi legali

In aula durante il processo, l’imputato ha urlato, mentre la madre ha protestato con urla. Sono emersi dubbi su come abbia potuto colpire nonostante la presenza della polizia all’ingresso. Il giudice ha escluso un amico della vittima dalla parte civile, senza spiegare i motivi. La discussione si concentra su come siano stati gestiti i controlli e le decisioni legali prese durante il procedimento. La prossima udienza è programmata per proseguire con le testimonianze.

Come ha fatto l'imputato a colpire nonostante la polizia fosse all'ingresso?. Perché il giudice ha escluso l'amico di Pamela dalla parte civile?. Quali indagini collegano Francesco Dolci alla profanazione del cimitero di Strozza?. Cosa ha scatenato la reazione violenta della madre in aula?.? In Breve Esclusione parte civile per Francesco Dolci e due associazioni contro la violenza. Dolci indagato a Bergamo per furto e vilipendio di cadavere a Strozza. Madre Una Smirnova e patrigno Pier Giuseppe Rota chiedono l'ergastolo. Legame tra Pamela e Dolci contestato nonostante progetto matrimonio dal maggio 2025. Il processo per l’omicidio di Pamela Genini: l’imputato Gianluca Soncin davanti alla Corte d’Assise di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Processo Genini, la madre in aula: dolore e urla contro limputato

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