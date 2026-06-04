A due anni dall'inizio del procedimento a carico di ex dirigenti dell'azienda chimica coinvolta nella contaminazione da Pfas, le parti civili sono passate da oltre 300 a meno di 20. La trattativa per i risarcimenti si sta concentrando sulla cifra da corrispondere, con l’associazione dei consumatori che critica la transazione economica considerandola insufficiente per tutelare la salute dei cittadini. La fase dell’udienza preliminare si trova ora a un punto decisivo, con l’obiettivo di definire gli accordi finali.

In Piemonte, a due anni dal suo avvio, la fase dell’ udienza preliminare a carico dei dirigenti ex Solvay (oggi Syensqo), ad Alessandria, è a un bivio e la questione dei risarcimenti resta centrale. Nel corso dell’ultima udienza agli ex manager accusati di disastro colposo legato alla contaminazione da Pfas ( Leggi l’approfondimento ), i cosiddetti inquinanti eterni, nello stabilimento chimico di Spinetta Marengo, gli avvocati della difesa hanno annunciato l’intenzione di chiedere il patteggiamento. Subordinato alla derubricazione dell’ipotesi di reato, da disastro ambientale colposo a inquinamento ambientale colposo. Ma l’istanza dei legali di Stefano Bigini, direttore dello stabilimento tra il 2008 e il 2018 e del suo successore Andrea Diotto, è già stata respinta dal pubblico ministero Enrico Arnaldi di Balme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo ex Solvay, la contaminazione da Pfas si risolve con i risarcimenti: le parti civili da 300 sono diventate meno di 20. Avs: “Transazione economica al ribasso sulla salute dei cittadini”

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