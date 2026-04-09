Urbanistica processo per il palazzo Hidden Garden | cittadini ammessi come parti civili

A Milano, circa 40 cittadini, tra cui residenti della zona interessata, sono stati ammessi come parti civili dal giudice dell’udienza preliminare nell’ambito di un procedimento riguardante il progetto di un edificio chiamato Hidden Garden. L’udienza coinvolge 26 imputati e si concentra sulla questione urbanistica legata alla realizzazione del palazzo. L’evento si è svolto presso il tribunale milanese e rappresenta una fase preliminare del procedimento giudiziario.

Circa 40 cittadini milanesi, compresi residenti della zona, sono stati ammessi come parti civili dal gup di Milano, Maria Beatrice Parati, nell'udienza preliminare a carico di 26 imputati nell'ambito del procedimento relativo a Hidden Garden. Si tratta del primo filone di indagini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Piazza Aspromonte, la mossa: "Noi cittadini parti civili al posto del Comune"di Andrea Gianni MILANO La diffida inviata nei giorni scorsi al Comune di Milano, per spingere Palazzo Marino a costituirsi per la prima volta parte... Torture nel carcere di Foggia, parti civili ammesse al processo: attesa per la definizione del ritoAmmesse tutte le parti civili nel processo sulle presunte torture avvenute nel carcere di Foggia, in danno di almeno due detenuti. Urbanistica, processo per il palazzo Hidden Garden: cittadini ammessi come parti civiliNon solo i residenti della zona, anche un gruppo di cittadini sono stati ammessi: hanno fatto richiesta per sostituirsi al Comune che ... milanotoday.it Urbanistica a Milano, accolta la richiesta di un gruppo di cittadini di costituirsi parte civile: Un precedente importanteNell’ambito del procedimento sul progetto Hidden Garden di piazza Aspromonte. In questo modo i cittadini potrebbero chiedere un risarcimento al posto del Comune di Milano, che non si è costituito pa ... ilgiorno.it