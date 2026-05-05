È iniziato il procedimento legale contro Gaetano Galvagno, coinvolto in accuse di peculato, corruzione, truffa e falso. Durante la prima udienza, si è discusso di trasferire tutte le procedure a Catania, una decisione che sembra riflettere la strategia difensiva del presidente dell’Ars. La Regione e altre parti civili sono costituite nel processo, che si preannuncia lungo e complesso.

Doveva essere solo il primo atto. E invece il processo a Gaetano Galvagno per peculato, corruzione, truffa e falso si è aperto con una mossa che tradisce già la strategia difensiva del presidente dell’Ars. I legali - Ninni Reina, Vittorio Manes e Antonia Lo Presti hanno presentato una eccezione che rischia di trasferire la competenza a giudicare a Catania ancora prima che tutto inizi realmente a Palermo. Secondo la tesi difensiva, molti dei fatti di peculato per l'uso dell'auto blu contestati al presidente dell'Ars sarebbero avvenuti a Catania o nel territorio del tribunale etneo, dato che Galvagno risiede in quella provincia e si spostava da lì per i viaggi che la Procura di Palermo ritiene fatti non per motivi istituzionali.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Galvagno, si apre il processo: «Trasferire tutto a Catania». Ars e Regione parti civili nella causa per peculato

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