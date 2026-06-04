Pro Wrestling Roma | Arriva Summer Extravaganza

Cosa: Lo show di grande wrestling Summer Extravaganza, un evento imperdibile che mette in palio cinture mondiali e assegnerà lo storico primo titolo femminile della federazione.. Dove e Quando: Presso il celebre Crossroads Live Club di Roma, domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00.. Perché: Per assistere alle gesta atletiche dell’ospite speciale Wolfgang, ex star WWE, e vivere in prima persona un main event mozzafiato che unisce sport, spettacolo e narrazione agonistica.. L’estate romana è pronta ad accendersi con un evento che unisce atletismo, adrenalina e pura forza scenica. Il wrestling non è semplicemente una disciplina sportiva, ma un’autentica forma di teatro fisico capace di tenere col fiato sospeso generazioni di appassionati. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Quindi perché nessuno sta parlando di come Roman e Jacob abbiano ucciso quei 2 reddit