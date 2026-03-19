Pro Wrestling Roma | la sfida a tre per il titolo assoluto

A Roma si è svolto l’evento IWA Ten Years Of Love: A Kind of Magic, che ha celebrato i dieci anni della Italian Wrestling Association. La serata ha visto una sfida a tre per il titolo assoluto, coinvolgendo diversi lottatori di punta della promotion. L’evento ha attirato numerosi appassionati di wrestling, con incontri che hanno suscitato grande interesse tra il pubblico presente.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: IWA Ten Years Of Love: A Kind of Magic, evento celebrativo per i dieci anni della Italian Wrestling Association. Dove e Quando: Domenica 29 Marzo alle 17:30 presso il Crossroads Live Club di Roma. Perché: Un match spettacolare a tre uomini assegnerà il titolo massimo della PWR, reso vacante da Axel Fury. Il cuore pulsante della Capitale si prepara a vibrare sotto i colpi di un evento che segna una pietra miliare per lo sport-spettacolo locale. Domenica 29 Marzo, il Crossroads Live Club diventerà l’arena d’eccezione per festeggiare il decennale della Italian Wrestling Association (IWA). 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Pro Wrestling Roma: la sfida a tre per il titolo assoluto Articoli correlati Foster sfida Shakur: la sfida per il titolo mondialeUn pressing evidente per un confronto tra O’Shaquie Foster e Shakur Stevenson accende le aspettative della scena pugilistica. Meiko Satomura nella storia, è la prima donna nominata direttrice della United Japan Pro-WrestlingLa leggenda del wrestling giapponese entra nel consiglio direttivo della UJPW insieme a Takashi Sasaki, proprietario della Pro Wrestling FREEDOMS... PWR SUMMER EXTRAVAGANZA PARTE PRIMA Contenuti utili per approfondire Pro Wrestling Roma Discussioni sull' argomento WWE Summer Tour, come comprare i biglietti per le date di Torino, Bologna, Roma e Firenze; Alatri, wrestling in ciociaria: IWA cyber fanday; Il ritorno della WWE in Italia: biglietti in vendita da oggi; VIDEO: PWR Action Stagione 3 Episodio 2. E’ iniziata la nuova stagione di PWR Action, il Tv/Webshow della Pro Wrestling Roma, online sul Canale Youtube della PWR. - facebook.com facebook