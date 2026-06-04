Pro Wrestling Roma a Crossroads Live Club di Roma

L'estate della Pro Wrestling Roma inizia col botto. Domenica 7 giugno al Crossroads Live Club di Roma a partire dalle ore 18 va in scena "Summer Extravaganza", uno show che promette storia, spettacolo e titoli in palio su più fronti.Ospite speciale della serata è Wolfgang, nome di spicco del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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IL WRESTLING ARRIVA A ROMA

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