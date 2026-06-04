Primogenito è stato scelto come nuovo artista Up Next Italia da Apple Music. La piattaforma ha annunciato l’ingresso del musicista nel programma dedicato ai talenti emergenti italiani. L’iniziativa mira a promuovere artisti in crescita attraverso supporto e visibilità. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui progetti futuri o sulla carriera dell’artista.

PRIMOGENITO È IL NUOVO ARTISTA UP NEXT ITALIA DI APPLE MUSIC Apple Music ha annunciato oggi che Primogenito è il nuovo artista a essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. “Sono davvero contento di essere stato scelto da Apple Music come artista per il programma Up Next Italia ” racconta Primogenito. “Mi fa piacere che qualcuno pensi che la mia musica sia da consigliare e proporre a più persone possibile. Nel programma globale ci sono stati molti artisti che apprezzo e ho apprezzato, sono onorato di farne parte”. Classe 2004, Primogenito è un cantautore della periferia romana, che si approccia al mondo della musica per la prima volta all’ età di 19 anni, quando con il singolo “potassio” nel 2023 dà inizio al suo percorso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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