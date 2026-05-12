Il 15 maggio su Apple Music sarà disponibile in anteprima esclusiva “Mayhem Requiem”, il nuovo progetto di Lady Gaga. La cantante, vincitrice di 16 premi Grammy, un Oscar e un Emmy Award, presenta un capitolo della sua era musicale chiamata MAYHEM. L’evento si intitola Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem e invita i fan a scoprire questa nuova produzione.

NEW YORK – Apple Music invita tutti i Little Monsters a scoprire l’ultimo capitolo dell’era MAYHEM della vincitrice di 16 GRAMMY®, Oscar ed Emmy Award, Lady Gaga, con Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem. Diretto e prodotto da Morningview, il film della performance live debutterà globalmente su Apple Music e in 15 cinema AMC negli Stati Uniti il 15 maggio alle 5 (CET). Il livestream di MAYHEM Requiem sarà accessibile su Apple Music senza necessità di abbonamento al momento della prima. L’intera performance e l’album live in audio spaziale saranno successivamente disponibili on-demand esclusivamente per gli abbonati Apple Music. Dopo un anno definito dall’opulenta teatralità e dalla grandiosità di MAYHEM, Gaga reinventa l’album per una performance intima, registrata dal vivo il 14 gennaio presso The Wiltern di Los Angeles.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lady Gaga: arriva “Mayhem Requiem” in anteprima esclusiva su Apple Music il 15 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il Mayhem Ball di Lady Gaga è tra i dieci tour con gli incassi più alti di sempreCon oltre 400milioni e poco meno di 2milioni di biglietti venduti, il Mayhem Ball di Lady Gaga diventa uno dei dieci tour con l’incasso più alto di...

Lady Gaga, 40 anni in 40 look più «Gaga» che mai (ovvero sensazionali)Da quando ha fatto la sua apparizione sulle scene Lady Gaga in fatto di moda non ha mai avuto paura di osare.