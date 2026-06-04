Primo palcoscenico il secondo appuntamento con gli allievi della classe di canto

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle ore 17,30 nella sede degli Amici della Lirica in via Mazzini 81 si terrà il secondo appuntamento di "Primo Palcoscenico", la rassegna giunta alla sua seconda edizione e realizzata in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.Dopo il successo del primo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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