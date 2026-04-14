A Pievequinta un pomeriggio in lirica con Wilma Vernocchi e i suoi allievi di canto

Domenica 19 aprile alle 16 si terrà a Pievequinta un concerto lirico presso Palazzo Morattini, in via Armelino 33. L'evento vedrà la partecipazione del soprano Wilma Vernocchi e degli allievi dell'Istituto musicale fondazione “Angelo Masini”, tra cui Filippo Saggi, tenore, Beatrice Boccadifuoco, soprano, e Caterina. L'iniziativa prevede un pomeriggio dedicato alla musica classica e al canto, offrendo un momento di esibizione e formazione.

Domenica 19 aprile, alle 16 a Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, sarà in programma un concerto lirico con la partecipazione del soprano Wilma Vernocchi e degli allievi dell'Istituto musicale fondazione “Angelo Masini” (Filippo Saggi, tenore, Beatrice Boccadifuoco, soprano, Caterina.🔗 Leggi su Forlitoday.it Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini. "La voce cantata", alla Fabbrica delle Candele l'ultima lezione pubblica del soprano Wilma VernocchiMartedi 14 aprile dalle 16 alle 19 al Teatro della Fabbrica delle Candele in via Salinatore 30 a Forlì si terrà la seconda e ultima lezione pubblica...