Applausi a Palazzo Morattini per Wilma Vernocchi e gli allievi di canto dell' Istituto Masini

Domenica pomeriggio a Palazzo Morattini si è tenuto un concerto lirico che ha visto protagonisti Wilma Vernocchi e gli allievi di canto dell’Istituto Masini. La partecipazione del pubblico è stata intensa e prolungata, con applausi lunghi e calorosi che hanno accompagnato le esibizioni dei cantanti. L’evento ha attirato un numero significativo di spettatori, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente nella sede storica.

Sono stati continuativi, lunghi e calorosi gli applausi tributati dal numeroso pubblico nei confronti dei protagonisti del concerto lirico che si è tenuto domenica a Palazzo Morattini di Pievequinta. L'evento, promosso dall'Associazione Amici della Pieve, ha consentito al soprano Wilma Vernocchi.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate A Pievequinta un pomeriggio in lirica con Wilma Vernocchi e i suoi allievi di cantoDomenica 19 aprile, alle 16 a Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, sarà in programma un concerto lirico con la partecipazione del soprano... Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini.