Primavalle degrado a due passi dal mercato | rimossi rifiuti e giacigli di fortuna

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia locale ha rimosso rifiuti e giacigli di fortuna nel quartiere di Primavalle, a breve distanza dal mercato rionale. L’intervento è stato effettuato in seguito a numerose segnalazioni riguardanti degrado e incuria nella zona, vicino ai banchi di frutta e verdura.

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Rifiuti e giacigli “occasionali” a due passi dal mercato rionale. È quanto appurato dalla polizia locale, che è intervenuta nel quartiere di Primavalle dove erano giunte diverse segnalazioni di degrado e incuria a un tiro di schioppo dai banchi di frutta e verdura.In particolare, il personale del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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