Primavalle degrado a due passi dal mercato | rimossi rifiuti e giacigli di fortuna
La polizia locale ha rimosso rifiuti e giacigli di fortuna nel quartiere di Primavalle, a breve distanza dal mercato rionale. L’intervento è stato effettuato in seguito a numerose segnalazioni riguardanti degrado e incuria nella zona, vicino ai banchi di frutta e verdura.
Rifiuti e giacigli “occasionali” a due passi dal mercato rionale. È quanto appurato dalla polizia locale, che è intervenuta nel quartiere di Primavalle dove erano giunte diverse segnalazioni di degrado e incuria a un tiro di schioppo dai banchi di frutta e verdura.In particolare, il personale del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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