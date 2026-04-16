Ostia tendopoli con vista mare | rimossi giacigli e rifiuti sul lungomare Toscanelli

A Ostia, lungo il lungomare Paolo Toscanelli, sono stati rimossi giacigli e rifiuti da una tendopoli improvvisata che si trovava in prossimità del mare. L’area ospitava tende e strutture temporanee all’interno di uno stabilimento sulla spiaggia. La presenza di questo accampamento di fortuna era stata segnalata nelle scorse settimane, attirando l’attenzione delle autorità. Ora, si lavora per ripristinare la normalità nell’area.