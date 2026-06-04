Nelle primarie in California, un candidato repubblicano si trova in testa tra i concorrenti, mentre i democratici affrontano difficoltà legate alla frammentazione di oltre 60 candidati. La divisione tra i democratici rende difficile individuare un leader chiaro, mentre il risultato delle elezioni potrebbe influenzare il funzionamento del sistema postale nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei candidati o sui risultati ufficiali.

Chi può unificare i democratici dopo la dispersione dei 61 candidati?. Come influenzerà il sistema postale il risultato finale delle primarie?. Perché le memorie di Jill Biden stanno destabilizzando il partito?. Quale candidato repubblicano riuscirà a battere la linea di Trump?.? In Breve Steve Hilton guida i repubblicani col 28% contro l'11% di Chad Bianco. Xavier Becerra (26%) e Tom Steyer (20%) guidano la corsa democratica. 61 candidati democratici rischiano dispersione consensi nel sistema californiano. Jill Biden riapre polemiche sulla gestione candidatura dopo dibattito 21 luglio 2024.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primarie California: Hilton guida i Repubblicani, crisi per i Democratici

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California Primary Election Latest: Political analysts react to Becerra's speech

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Argomenti più discussi: California, per il dopo Newsom in testa il democratico Becerra e l’ex conduttore di Fox News Hilton; Hilton e Becerra mantengono il comando nelle primarie per il governatorato della California; Il dopo Newsom in California e non solo: i risultati parziali del martedì di primarie statunitensi; Primarie, la notte dei segnali: California sospesa, Trump sconfitto in Iowa.

Hilton, Becerra in testa nella corsa alle primarie per governatore in California reddit