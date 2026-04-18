Iran l’ultimatum dei Repubblicani | Trump deve chiudere la crisi

I senatori repubblicani stanno facendo pressioni su Trump affinché definisca una strategia chiara per risolvere la crisi con l’Iran. La richiesta arriva in un momento in cui l’instabilità geopolitica si riflette sui prezzi di energia e prodotti agricoli. La situazione rimane tesa e le autorità statunitensi sono sotto osservazione per le decisioni future riguardo alle relazioni con il paese mediorientale.

I senatori repubblicani stanno esercitando una pressione crescente su Trump affinché delinei una strategia d’uscita definitiva dal conflitto con l’Iran, in un momento in cui l’instabilità geopolitica sta provocando un impatto diretto sui costi energetici e agricoli. La richiesta di chiarezza politica emerge con forza proprio mentre il Senato si prepara a valutare ingenti stanziamenti militari, temendo che la gestione dell’attuale crisi possa influenzare negativamente le prossime tornate elettorali di novembre. Il clima a Washington si è infiammato dopo che l’apertura dello Stretto di Hormuz ha offerto un primo, seppur potenzialmente transitorio, segnale di sollievo per i mercati internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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