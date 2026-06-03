USA primarie | testa a testa in California e sfida in Iowa

Nelle primarie negli Stati Uniti, si registra un pareggio tra i candidati in California, con un testa a testa tra Hilton e Becerra. In Iowa, si prospetta una sfida tra i due principali contendenti. La candidata, nota come star dei reality, potrebbe presentare una sfida significativa contro il blocco democratico a Los Angeles. I risultati delle elezioni sono ancora in fase di definizione, con i dati aggiornati che mostrano un equilibrio tra i principali candidati.

Chi può superare il pareggio tra Hilton e Becerra in California?. Come può una star dei reality sfidare il blocco democratico a Los Angeles?. Perché la vittoria di Turek sta creando tensioni nel partito democratico?. Quanto influisce il costo dei fertilizzanti sul voto in Iowa?.? In Breve Xavier Becerra e Steve Hilton in pareggio dopo l'ottanta per cento dei voti.. Tom Steyer segue i primi due candidati in California con cinque punti di distacco.. Karen Bass guida la corsa per Los Angeles con il 36,5 per cento dei voti.. Josh Turek ottiene oltre il 60 per cento dei voti nelle primarie dell'Iowa.. Primarie statunitensi: i primi dati della California e la sfida in Iowa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Primary Race for California Governor, Explained

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