I social hanno diffuso messaggi di odio contro il Pride, considerati dal sindaco incitamento alla violenza. Il primo cittadino ha dichiarato che tali commenti sono inaccettabili e devono essere contrastati con azioni politiche, culturali e, se necessario, legali. La polemica si concentra sulla diffusione di insulti e minacce online rivolti alla manifestazione. Nessun dettaglio su eventuali indagini o interventi specifici è stato fornito.

"I messaggi di odio contro il Pride che sono arrivati in questi giorni dai social non sono accettabili e vanno contrastati con un’azione politica, culturale e, quando necessaria, legale. L’idea che dietro una tastiera ci si senta inviolabili, trasformando ignoranza, poca consapevolezza e rabbia in incitamento alla violenza non è tollerabile". Sono queste le dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessora alle Politiche di genere Alessandra Camporota in risposta alla violenza esplosa in questi giorni sul web. Ua violenza intrisa di frasi d’odio nei confronti di organizzatori e partecipanti al Pride, previsto per il prossimo 20 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pride nel mirino dei social. Il sindaco: "Intollerabile incitamento alla violenza"

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