Negozi nel mirino dei ladri appello del sindaco al prefetto | Subito misure per contrastare il fenomeno

Dopo due furti consecutivi in negozi di pelletteria nelle vie principali della città, il sindaco ha rivolto un appello al prefetto, chiedendo l’attivazione immediata di misure per contrastare il fenomeno. L’assenza di interventi tempestivi ha portato il primo cittadino a sollecitare la convocazione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, al fine di discutere strategie di intervento e prevenzione.

Dopo i due colpi in rapida successione ai danni di una pelletteria di via Roma e una pelletteria in via Magenta, il sindaco di Aversa Franco Matacena chiede al prefetto Lucia Volpe di convocare il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza.Una richiesta necessaria per individuare e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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