Previsioni meteo per Avellino – 5 giugno 2026

Il 5 giugno 2026, ad Avellino il cielo sarà completamente sereno e il sole splenderà tutto il giorno. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo. La temperatura massima prevista sarà di circa 28 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 15 gradi. La giornata si manterrà stabile, senza variazioni di rilievo nelle condizioni meteo durante le ore.

Ad Avellino, il 5 giugno 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4013m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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