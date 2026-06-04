L’Aoup ha aderito alla Giornata mondiale senza tabacco, promossa dall’Oms, con iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione. La campagna si concentra sui rischi legati al fumo e all’uso di tabacco, invitando a ridurre il consumo e a informare la popolazione sui danni alla salute. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere stili di vita più sani. L’evento si svolge in tutta Italia, con attività informative e di sensibilizzazione in diverse strutture sanitarie.

Pisa, 3 giugno 2026 – Come ogni anno l’Aoup aderisce alla Giornata mondiale senza tabacco che l’Oms celebra il 31 maggio per informare sui pericoli dell’uso del tabacco, sulle pratiche commerciali dell’industria del tabacco, sulla lotta per combattere la dipendenza dal fumo e su cosa ciascuno di noi possa fare per rivendicare il proprio diritto alla salute e a uno stile di vita sano e per proteggere le generazioni future. Lo slogan scelto quest’anno è: ‘The Grip of Tabacco Addiction can be broken – Unmask the appeal #tobaccoexposed’. In Aoup sono state messe in piedi da anni diverse azioni integrate e coordinate per indurre la popolazione e i dipendenti a smettere di fumare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenzione: l’impegno dell’Aoup nella campagna contro fumo e tabacco

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