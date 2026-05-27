Fumo tra i giovani AIRC porta la prevenzione nelle scuole | tra i 14 e i 17 anni il 37% ha già provato tabacco o e-cig

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, AIRC ha portato la prevenzione nelle scuole, evidenziando che il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni ha già provato tabacco o sigarette elettroniche. La fondazione ha sottolineato la diffusione di questi prodotti tra i giovani, con un focus sulla crescente presenza di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In vista della Giornata mondiale senza tabacco, la Fondazione richiama l’attenzione sulla diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato tra i giovani. Tra le iniziative, il progetto educativo L’Isola dei Fumosi su Roblox. Il fumo cambia forma e arriva sempre prima tra i giovani. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, Fondazione AIRC richiama l’attenzione sulla diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, che stanno modificando il rapporto degli adolescenti con la nicotina. Secondo i dati citati dalla Fondazione, già tra gli 11 e i 13 anni il 7,5% degli studenti ha provato tabacco o sigarette elettroniche; tra i 14 e i 17 anni la quota sale al 37%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Educazione alla salute nelle scuole: il progetto AIRC offre materiali didattici gratuiti, attività e concorsi per integrare la prevenzione e la cultura scientifica nel PTOF di ogni grado scolasticoIl 7 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute, un'occasione che richiama l'attenzione sull'importanza dell'educazione sanitaria nelle...

Istituto 'Casagrande Cesi' Terni, divertimento e sicurezza: “Good Vibes” porta la prevenzione nelle scuoleQuesta mattina, presso l’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “Casagrande–Cesi” di Terni, si è svolto un evento legato al...

Temi più discussi: Adolescenti sempre più dipendenti dalla nicotina: il primo svapo sotto i 13 anni; Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: l’Europa punta a liberare i giovani dalla nicotina entro il 2040; Fumo e tumore del polmone nelle donne: un problema in crescita; E-cig e giovani: A.L.I.Ce. Italia avverte sui rischi per l’ictus.

fumo tra i giovaniFumo, oncologi: 50mile firme per aumentare di 5 euro costo sigarette, Parlamento discuta Ddl(Adnkronos) – Dovrà essere discussa in Parlamento la proposta di legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Lo chiedono l’A ... pianetagenoa1893.net

fumo tra i giovaniProteggere i giovani dal fumo? Sigarette a 20 o 30 franchiProteggere i giovani dal fumo? Sigarette a 20 o 30 franchi La proposta senza mezzi termini arriva della Lega polmonare Svizzera secondo la quale oggi come oggi sono ancora troppo economiche. E anche ... laregione.ch

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web