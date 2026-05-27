Fumo tra i giovani AIRC porta la prevenzione nelle scuole | tra i 14 e i 17 anni il 37% ha già provato tabacco o e-cig

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, AIRC ha portato la prevenzione nelle scuole, evidenziando che il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni ha già provato tabacco o sigarette elettroniche. La fondazione ha sottolineato la diffusione di questi prodotti tra i giovani, con un focus sulla crescente presenza di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato.

In vista della Giornata mondiale senza tabacco, la Fondazione richiama l’attenzione sulla diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato tra i giovani. Tra le iniziative, il progetto educativo L’Isola dei Fumosi su Roblox. Il fumo cambia forma e arriva sempre prima tra i giovani. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, Fondazione AIRC richiama l’attenzione sulla diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, che stanno modificando il rapporto degli adolescenti con la nicotina. Secondo i dati citati dalla Fondazione, già tra gli 11 e i 13 anni il 7,5% degli studenti ha provato tabacco o sigarette elettroniche; tra i 14 e i 17 anni la quota sale al 37%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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