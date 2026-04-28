L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile | prevenzione e spirometrie gratuite
L’Asl di Lecce ha deciso di partecipare alla giornata mondiale dell’asma, offrendo controlli spirometrici gratuiti ai bambini e promuovendo iniziative di prevenzione. L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie sull’importanza di monitorare la salute respiratoria dei più piccoli e individuare eventuali problemi in modo tempestivo. L’attività si svolgerà in diversi punti della città, con l’intento di raggiungere quante più persone possibile.
LECCE – L’Asl di Lecce scende in campo per tutelare il respiro dei più piccoli aderendo alla giornata mondiale dell’asma.Quest’anno l’appuntamento, promosso dalla Società italiana per le malattie respiratorie infantili, vede l’azienda sanitaria locale protagonista di un vasto programma di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Una raccolta di contenuti
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