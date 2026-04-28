L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile | prevenzione e spirometrie gratuite

L’Asl di Lecce ha deciso di partecipare alla giornata mondiale dell’asma, offrendo controlli spirometrici gratuiti ai bambini e promuovendo iniziative di prevenzione. L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie sull’importanza di monitorare la salute respiratoria dei più piccoli e individuare eventuali problemi in modo tempestivo. L’attività si svolgerà in diversi punti della città, con l’intento di raggiungere quante più persone possibile.