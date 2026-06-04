Prestito senza busta paga online | le prendono 400 euro e spariscono denunciati due pregiudicati
Due uomini di 60 e 57 anni, con precedenti, sono stati denunciati dalla polizia dopo aver richiesto a una donna 400 euro per un prestito online senza busta paga. Dopo aver incassato la somma, sono scomparsi. La donna aveva risposto a un annuncio e aveva effettuato il pagamento, ma non ha più avuto contatti con i due. La polizia indaga per chiarire eventuali altri coinvolgimenti.
Due pregiudicati di 60 e 57 anni, rispettivamente di Nettuno ed Empoli, sono stati denunciati dalla polizia per aver tentato di truffare una donna, chiedendole 400 euro per un finto finanziamento. Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina sono state avviate dopo la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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