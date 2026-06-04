Prestito senza busta paga online | le prendono 400 euro e spariscono denunciati due pregiudicati

Notizia in breve

Due uomini di 60 e 57 anni, con precedenti, sono stati denunciati dalla polizia dopo aver richiesto a una donna 400 euro per un prestito online senza busta paga. Dopo aver incassato la somma, sono scomparsi. La donna aveva risposto a un annuncio e aveva effettuato il pagamento, ma non ha più avuto contatti con i due. La polizia indaga per chiarire eventuali altri coinvolgimenti.