Truffa del pellet a Parma | paga oltre 400 euro online ma non riceve nulla tre denunciati

A Parma, una truffa legata alla vendita di pellet ha portato tre persone a essere denunciate. Una vittima aveva effettuato un pagamento di oltre 400 euro tramite un sito online, ma non ha mai ricevuto il prodotto. L’indagine ha ricostruito le modalità con cui sono stati sottratti i soldi e che cosa è successo dopo l’acquisto. La vicenda riguarda chi aveva cercato di assicurarsi una riserva di pellet per la stagione fredda.

Aveva ordinato pellet per affrontare l’inverno, ma si è ritrovato senza merce e con oltre 400 euro in meno. È la truffa online di cui è rimasto vittima un 50enne residente a Parma, episodio per il quale i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno denunciato tre persone.L’indagine, avviata dopo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Compra online la vacanza a Zanzibar. Paga 5.400 euro, ma era una truffa Leggi anche: Sul web l'offerta online di un viaggio all'estero vantaggioso: paga 400 euro, ma era una truffa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Truffa del pellet a Parma: paga oltre 400 euro online ma non riceve nulla, tre denunciati; La truffa dei ricambi auto online da 1.855 euro; Finto bancario e falsi carabinieri, due denunciati per truffa a Merano; Truffa ai danni di due anziani: arrestato dai Carabinieri. Sottraggono gioielli e denaro con la truffa del finto maresciallo, arrestatiLa Polizia di Stato di Udine ha arrestato in flagranza tre persone, provenienti da fuori regione, con l’accusa di truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana residente a San Pietro al Natisone. rainews.it Truffa del 'finto carabiniere' a un'anziana, sottratti gioielli e centinaia di euroUn'anziana di 88 anni è stata truffata a Pesaro con il raggiro del falso carabiniere. La donna è stata contattata telefonicamente all'ora di pranzo di martedì scorso, le sono stati sottratti gioielli ... ansa.it LA POLIZIA DI STATO SVENTA UNA TRUFFA PERPETRATA AI DANNI DI UN CITTADINO, METTENDO AL SICURO I SUOI RISPARMI La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Termini Imerese”, è intervenuta, nelle scorse ore, i - facebook.com facebook Truffa del finto carabinieri, arrestati due giovani in Friuli. Hanno 18 e 19 anni e risiedono fuori regione #ANSA x.com