Sul web l' offerta online di un viaggio all' estero vantaggioso | paga 400 euro ma era una truffa

Una donna di 41 anni di Latina ha acquistato un viaggio all’estero pubblicizzato online a un prezzo molto basso, pagando 400 euro. L’annuncio, pubblicato su un sito internet, prometteva un’offerta vantaggiosa. Dopo aver contattato il numero di telefono indicato, la donna ha concordato le modalità del servizio e ha effettuato il pagamento. Tuttavia, si è scoperto che si trattava di una truffa.

Un viaggio all'estero particolarmente vantaggioso. L'annuncio dell'offerta era stato pubblicato su un sito internet e ad approfittarne è stata una donna di 41 anni di Latina che, contattata l'utenza telefonica indicata sul web, ha concordato le modalità del servizio e provveduto subito al.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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